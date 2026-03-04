Euronews: Польская экономика процветает и начинает экспансию 1 4.03.2026, 13:52

6,580

Польские компании покупают известные западные бренды, а не наоборот.

В то время как немецкая экономика уже несколько лет топчется на месте, Польша на протяжении двух лет демонстрирует высокие темпы роста ВВП. По оценкам на 2025 год, польская экономика должна вырасти примерно на 3,2%, сообщает Euronews.

«Поляки могут гордиться достижениями последних десятилетий, развитием, переменами, которые здесь произошли, тем, чего удалось добиться, и компаниями, которые появились», — говорит в эфире «Польского радио» Лео Маусбах, польский эксперт и консультант по польско-немецкому экономическому сотрудничеству.

Экономика: Польша процветает, Германия в стагнации

В последние годы и Германия, и Польша переживали экономические взлеты и падения. Однако в довольно сложной экономической ситуации последних лет Польша продемонстрировала впечатляющий рост, тогда как Германия, как и многие другие страны ЕС, не смогла за ней угнаться.

По оценкам Европейской комиссии, в прошлом году польская экономика выросла примерно на 3,2%, тогда как немецкая показала рост лишь на 0,2%. Ранее экономика Германии находилась в состоянии стагнации, тогда как польская экономика продолжала значительно расти и в 2024 году.

Европейская комиссия также прогнозирует более высокие темпы роста ВВП для Польши в ближайшие годы. Если Германия сможет вернуться к положительному росту в этом и в 2027 году примерно на уровне 1,2%, то польская экономика, по оценкам Еврокомиссии, вырастет на 3,5% в этом году и на 2,8% в 2027 году.

Возникает вопрос: лучше ли Польша справилась с кризисами последних лет?

Экономический консультант: Польша стала «антигреческой» страной

В Германии «уже нет ощущения, что дела идут вперед. Иногда кажется, что многое в жизни становится все сложнее», — объясняет Лео Маусбах, консультант по польско-немецкому экономическому сотрудничеству.

С другой стороны, в Польше есть «амбиции, стремление к прогрессу, ощущение, что все движется вперед. И у всех есть убеждение, что будет лучше, должно быть лучше, и мы над этим работаем», — говорит Маусбах. По его мнению, Польша — страна прогресса, тогда как в Германии такой подход к жизни во многом утрачен.

Однако, по словам Маусбаха, это фундаментальное различие не означает, что Польша полностью контролирует свою экономическую ситуацию. В отличие от стран вроде Испании или Германии, «экономическая база Польши — ее национальные компании — еще должны расти». У других европейских стран было больше времени для укрепления своего бизнеса, поэтому у них есть более крупные и устойчивые компании.

Маусбах отметил в радиопрограмме, что растущее внимание к Польше связано с трудностями, с которыми сталкивались другие страны в последние годы. Так было и во время финансового кризиса после 2008 года. Тогда Польша «стала своего рода антигреческой страной».

Что может выиграть Польша

Маусбах также подчеркивает явные преимущества Польши как места для ведения бизнеса:

«Процедуры согласования здесь быстрее, часто более цифровые, чем в Германии». Он также подтверждает часто используемый аргумент о чистоте польских городов.

«В те времена Польша рекламировала себя как «зеленый остров», который не столкнулся со спадом экономического роста», — говорит Маусбах. Со временем Польша, например, обогнала Испанию по доходу на душу населения, а качество жизни в Европе постепенно выравнивается.

По мнению Маусбаха, сегодня существуют два главных рычага, которые могут продолжать двигать польскую экономику: сильный акцент на польский средний класс и выравнивание асимметричных экономических иерархий.

В прошлом Польша часто производила детали для немецких компаний как поставщик. Но, по словам Маусбаха, команды, в которых эта асимметрия уменьшается, имеют больше шансов на успех. «В результате улучшается качество экономических отношений, и мы развиваемся вместе».

Компании все чаще готовы сотрудничать, а не поддерживать прежнюю асимметрию, когда производство происходит в одной стране, а продажи — в другой. «Особенно в условиях проблем с преемственностью и демографическими изменениями владельцы компаний все чаще хотят продавать бизнес и рады, если покупатель приходит из Польши, а не, например, из Китая», — говорит Маусбах.

Многие польские малые и средние предприятия также развивались из поколения в поколение. Полякам следует «уделять им гораздо больше внимания», потому что новые направления бизнеса часто развиваются за рубежом, иногда через поглощения.

Польская стратегия экспансии: покупка немецких компаний

Когда Маусбах говорит об экономической базе, он имеет в виду, например, польские средние компании. Благодаря многолетнему существованию и труду нескольких поколений они удерживаются на рынке и развиваются — иногда медленнее, но зато с большей стабильностью и преемственностью.

В Польше всегда становится большой новостью, когда польская компания покупает немецкую. Однако сейчас это происходит все чаще и уже не является исключением. Международная экспансия стала важным направлением для польских малых и средних предприятий. Проводятся даже отраслевые встречи, на которых польские компании делятся опытом приобретения или интеграции немецких фирм.

Эта стратегия — попытка «купить кусок пирога» на уже насыщенных рынках Западной Европы, вместо того чтобы создавать бренд с нуля на рынке, где уже все существует. Маусбах считает это правильным способом входа на сложные рынки. Германия как крупнейший внутренний рынок Европы особенно интересна.

Дональд Туск: «Поляки идут»

Уже существуют польско-немецкие бизнес-дуэты, в том числе в строительстве и промышленности. Например, польский производитель прицепов для грузовиков Wielton приобрел немецкую компанию Langendorf. Вместе они управляют заводом в Велуни, который благодаря инвестициям и автоматизации должен стать одним из самых современных производственных предприятий группы.

Wielton владеет 80% акций Langendorf с 2017 года и к 2025 году планирует получить 100% акций традиционной немецкой компании. По словам фирмы, цель — укрепить позиции на западноевропейском рынке, особенно на фоне торговых осложнений, вызванных войной на востоке Украины в 2014 году. Сейчас польская компания имеет дочерние предприятия в Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Компания Nowy Styl, основанная в Польше в 1992 году, также имеет дочерние структуры в Германии, Франции, Швейцарии, России, Украине и других странах. Она приобрела немецкую компанию Sato Office в 2011 году и производителя офисной мебели Rohde & Grahl в 2013 году. В частности, компания оборудовала сиденьями стадион Volkswagen в Вольфсбурге.

По данным платформы Bloomberg, в прошлом году польские компании объявили о 22 приобретениях в Западной Европе — это рекордный показатель.

В середине февраля премьер-министр Дональд Туск процитировал немецкие СМИ словами: «Поляки идут». Затем он написал в сети X: «Посмотрите, как изменился смысл этой фразы за последние 30 лет». Теперь польские компании покупают известные западные бренды — а не наоборот.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com