Появились новые подробности разгрома шпионской сети КГБ в Европе

Появились новые подробности разгрома шпионской сети КГБ в Европе5
- 4.03.2026, 20:11
- 26,096
Завербованный экс-замглавы разведки Молдовы контактировал с лукашенковскими спецслужбами в Будапеште.
Бывший заместитель директора заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александр Балан, завербованный белорусским КГБ, использовал классические методы шпионажа, адаптированные к цифровой эпохе: скрытый телефон в сумке Фарадея, зашифрованные файлы и отчёты на русском, пишет digi24.ro.
По данным дела, Балан поддерживал связь с офицером КГБ Беларуси Владимиром Ворожбитовым, которому помогали ещё три сотрудника КГБ и который ранее курировал другого шпиона, действовавшего в Польше. Для передачи информации использовался особый метод: вместо обычных электронных сообщений, которые могли быть перехвачены, участники работали через общий почтовый ящик, размещая сообщения в папке «Черновики», не отправляя их.
Такие сообщения видны обеим сторонам, но не проходят через Cеть, что затрудняет работу следователей. Один из почтовых ящиков Балана был удалён с IP-адреса в Беларуси вскоре после его задержания в Румынии, что указывает на мониторинг ситуации из-за рубежа.
В ходе обысков был обнаружен телефон Blackview, спрятанный в сумке Фарадея, блокирующей электромагнитные сигналы, а также флешка Kingston на 32 ГБ с зашифрованными файлами через программу VeraCrypt.
В папке «Черновики» другого почтового ящика Балана были найдены отчёты на русском языке, составленные в июле 2025 года после встречи с офицерами КГБ в Будапеште. Бывший замдиректора СИБ систематически передавал информацию белорусским агентам.
В конце прошлой недели Александру Балану были официально предъявлены обвинения в попытке государственной измены и разглашении секретной информации, опасной для национальной безопасности. Дело, расследуемое DIICOT, будет рассматриваться в Апелляционном суде Бухареста.