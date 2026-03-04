Появились новые подробности разгрома шпионской сети КГБ в Европе 5 4.03.2026, 20:11

Завербованный экс-замглавы разведки Молдовы контактировал с лукашенковскими спецслужбами в Будапеште.

Бывший заместитель директора заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александр Балан, завербованный белорусским КГБ, использовал классические методы шпионажа, адаптированные к цифровой эпохе: скрытый телефон в сумке Фарадея, зашифрованные файлы и отчёты на русском, пишет digi24.ro.

По данным дела, Балан поддерживал связь с офицером КГБ Беларуси Владимиром Ворожбитовым, которому помогали ещё три сотрудника КГБ и который ранее курировал другого шпиона, действовавшего в Польше. Для передачи информации использовался особый метод: вместо обычных электронных сообщений, которые могли быть перехвачены, участники работали через общий почтовый ящик, размещая сообщения в папке «Черновики», не отправляя их.

Такие сообщения видны обеим сторонам, но не проходят через Cеть, что затрудняет работу следователей. Один из почтовых ящиков Балана был удалён с IP-адреса в Беларуси вскоре после его задержания в Румынии, что указывает на мониторинг ситуации из-за рубежа.

В ходе обысков был обнаружен телефон Blackview, спрятанный в сумке Фарадея, блокирующей электромагнитные сигналы, а также флешка Kingston на 32 ГБ с зашифрованными файлами через программу VeraCrypt.

В папке «Черновики» другого почтового ящика Балана были найдены отчёты на русском языке, составленные в июле 2025 года после встречи с офицерами КГБ в Будапеште. Бывший замдиректора СИБ систематически передавал информацию белорусским агентам.

В конце прошлой недели Александру Балану были официально предъявлены обвинения в попытке государственной измены и разглашении секретной информации, опасной для национальной безопасности. Дело, расследуемое DIICOT, будет рассматриваться в Апелляционном суде Бухареста.

