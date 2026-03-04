В Корее произошел сильнейший обвал рынка акций почти за 20 лет 4.03.2026, 14:14

3,524

Южная Корея сильно зависит от цен на нефть и уязвима из-за колебаний цен.

Южнокорейский рынок акций 4 марта пережил крупнейшее падение. Индекс KOSPI по итогам сессии рухнул на 12,1%, опустившись до 5093,54 пункта. Это худшее двухдневное падение со времен финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg.

Уже на старте торгов индекс терял более 8%, что привело к автоматической остановке торгов. Объемы торгов резко выросли на фоне панических распродаж. На падении сказалась высокая концентрация индекса: почти половина его капитализации приходится на несколько технологических компаний. Акции Samsung подешевели почти на 12%, бумаги SK Hynix потеряли около 10%.

Еще одним фактором давления стало резкое ослабление национальной валюты. Южнокорейская вона в ходе торгов впервые за 17 лет превысила уровень 1500 за доллар. Центральный банк Кореи заявил о готовности принять меры для сдерживания волатильности и «стадного поведения» инвесторов. Министр финансов Южной Кореи заявил, что распродажа была вызвана внешними шоками, а не внутренними экономическими проблемами.

Рынок страны оказался под давлением на фоне резкого роста цен на нефть и обострения войны в Иране. Фьючерсы на Brent поднялись почти до $84. Рыночный стратег Yuanta Securities Дэниел Ю рассказал CNBC, что Южная Корея сильно зависит от цен на нефть и уязвима из-за колебаний цен. Она является четвертым по величине импортером нефти в мире.

С сильным падением рынка акций столкнулись еще несколько стран Азии. Тайский индекс SET потерял около 7%, тоже с остановкой торгов. Японский Nikkei упал на 3,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,8%, тайваньский индекс TaiEx снизился на 4,4%.

