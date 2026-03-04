Аналитический отчет: У России не осталось ресурсов для влияния на Ближнем Востоке
- 4.03.2026, 16:10
- 2,330
Полномасштабная война России против Украины ослабила позиции Москвы.
Об этом говорится в аналитическом отчете турецкого Центра экономики и внешней политики EDAM, пишет «Цензор.нет».
«После вторжения России в Украину у нее не осталось ресурсов для эффективного влияния на Ближнем Востоке, а восприятие угроз в Европе сместилось от террористических рисков с Ближнего Востока к прямой оккупации европейского государства; в то же время Китай через инициативу «Один пояс - один путь» усиливает инфраструктурное и технологическое присутствие, подрывая американское влияние в регионе - эти процессы породили новые вопросы о будущем Ближнего Востока», - говорится в отчете.
В документах указывается, что Россия сосредоточилась на ведении боевых действий против Украины и утратила способность удерживать прежний уровень вовлеченности в Сирии и других региональных конфликтах.
«Затяжной характер этой войны продолжает влиять не только на военные и геополитические балансы, но и на энергетические рынки, продовольственную безопасность, инфляцию и общественное ощущение благосостояния», - отмечается в отчете.
Аналитики добавляют, что ослабление российского ресурса создало пространство для усиления роли Китая и других региональных игроков на Ближнем Востоке, что и в дальнейшем будет ослаблять позиции России.