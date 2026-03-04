Израиль отомстил за иранских протестующих
- 4.03.2026, 16:35
- 5,964
ЦАХАЛ нанес удары по центрам, ответственным за подавление протестов.
Израиль нанес удары по командным центрам Ирана, которые отвечали за подавление протестов Поражены командные центры внутренней безопасности страны и милиции Басидж.
Обе структуры сыграли важную роль в жестоком подавлении массовых антиправительственных протестов, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Израильские военные заявили, что сбросили «десятки боеприпасов» на эти командные центры. Также уточняется, что эти центры использовались иранским руководством для «поддержания контроля на всей территории Ирана».