Израиль отомстил за иранских протестующих

  • 4.03.2026, 16:35
  • 5,964
Израиль отомстил за иранских протестующих

ЦАХАЛ нанес удары по центрам, ответственным за подавление протестов.

Израиль нанес удары по командным центрам Ирана, которые отвечали за подавление протестов Поражены командные центры внутренней безопасности страны и милиции Басидж.

Обе структуры сыграли важную роль в жестоком подавлении массовых антиправительственных протестов, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что сбросили «десятки боеприпасов» на эти командные центры. Также уточняется, что эти центры использовались иранским руководством для «поддержания контроля на всей территории Ирана».

