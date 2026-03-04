Глава Пентагона: Америка побеждает
- 4.03.2026, 17:23
Вашингтон в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».
США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет The Guardian.
«Сегодня я обращаюсь к вам с однозначным заявлением об операции «Эпическая ярость». Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и беспощадно», — подчеркнул министр войны.
По словам Хегсета, США в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.