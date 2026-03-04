закрыть
Глава Пентагона: Америка побеждает

  • 4.03.2026, 17:23
  • 2,222
Глава Пентагона: Америка побеждает
Пит Хегсет

Вашингтон в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет The Guardian.

«Сегодня я обращаюсь к вам с однозначным заявлением об операции «Эпическая ярость». Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и беспощадно», — подчеркнул министр войны.

По словам Хегсета, США в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.

