Глава Пентагона: Америка побеждает 4.03.2026, 17:23

Пит Хегсет

Вашингтон в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет The Guardian.

«Сегодня я обращаюсь к вам с однозначным заявлением об операции «Эпическая ярость». Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и беспощадно», — подчеркнул министр войны.

По словам Хегсета, США в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.

