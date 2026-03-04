Журналиста Такера Карлсона ограбили на миллионы долларов 20 4.03.2026, 19:17

Что исчезло.

Американский журналист Такер Карлсон «переживает стрессовую ситуацию», пишет 4 марта таблоид TMZ. Причиной этого, сообщается в публикации, стало ограбление – неизвестные похитили у него 378 тыс. никотиновых пакетиков.

Отмечается, что бренд ALP Pouches, который принадлежит Карлсону, анонсировал производство никотиновых пакетиков, но товар, стоимость которого оценивается в миллионы долларов, был украден с логистического склада в Южной Калифорнии.

Человек, который похитил товар, «предъявил документы, свидетельствующие о законной деятельности». Камеры зафиксировали, как грузовик с товаром выезжает с территории склада.

Сейчас следователи разыскивают пропавший товар. Отмечается, что кража произошла еще 23 февраля.

Такер объявил, что готов заплатить вознаграждение в размере $100 тыс. тому, кто раскроет точное местоположение груза.

Авторы материала иронично предложили Карлсону «примерить на себя роль журналиста-расследователя и найти товар самому».

Никотиновые пакетики – это бестабачные порционные подушечки, содержащие никотин, наполнители и ароматизаторы. Их держат во рту между губой и десной для всасывания никотина. Пакетики являются альтернативой сигаретам.

