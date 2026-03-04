закрыть
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

2
  • 4.03.2026, 19:18
  • 5,906
На две тысячи человек.

Диктатор России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России (ВС) на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 — военнослужащие, следует из указа президента.

В тексте указа говорится, что старый указ о численности ВС России от сентября 2024 года признается утратившим силу. Прошлый указ устанавливал штатную численность войск до 2 389 130 человек. Новый указ увеличивает численность штата примерно на 2 тыс. человек.

Указ от 2024 года тогда устанавливал штатную численность военнослужащих на уровне 1,5 млн человек. Она увеличилась на 180 тыс. человек по сравнению с указом от 2023 года. Тогда штатная численность ВС России выросла до 2 209 130 человек, из них — 1,32 млн военнослужащих.

В декабре прошлого года, выступая на прямой линии, Путин сообщил, что за год к российской армии в качестве контрактников присоединились свыше 400 тыс. человек.

