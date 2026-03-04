Война США с Ираном усилила мировой спрос на доллар 1 4.03.2026, 20:25

3,148

Фото: Getty Images

Индекс доллара к другим мировым валютам подорожал примерно на 2% за два дня.

Военный конфликт на Ближнем Востоке резко повысил спрос на американскую валюту. Как пишет Reuters, инвесторы начали активно переходить в доллар после военной операции США и Израиля против Ирана. На фоне роста геополитических рисков участники рынка начали искать защиту в наиболее ликвидном активе мировой финансовой системы. По данным агентства, индекс доллара к другим мировым валютам подорожал примерно на 2% за два дня.

Основатель аналитической компании Satori Insights Мэтт Кинг отмечает, что скачок курса доллара связан прежде всего с перераспределением денежных потоков капитала. Инвесторы быстро закрывают спекулятивные позиции, которые поддерживали многие рынки в последние месяцы, и переходят в ликвидные активы. В результате многие мировые рынки снижаются — в частности, южнокорейский индекс KOSPI потерял почти 20% всего за два дня.

До эскалации в Иране доллар находился под давлением. Индекс доллара в январе снизился примерно на 2% и обновил четырехлетний минимум, также он потерял более 10% за прошлый год. По мнению инвестора Джеффри Гандлаха, этот тренд может носить долгосрочный характер, поэтому инвесторам рекомендовали увеличивать долю реальных активов и акций развивающихся рынков.

Ослабление доминирования американской валюты продолжается уже почти четверть века — со времени появления евро в 1999 году и вступления Китая в ВТО в 2001 году. По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с более чем 70% в начале 2000-х годов до примерно 57% сегодня. Тем не менее этот процесс происходил плавно, и доллар активно используется в торговле.

По данным Банка международных расчетов, американская валюта участвует примерно в 89% всех операций на валютном рынке — это максимальный показатель за последние 25 лет. Для сравнения, евро присутствует примерно в 29% сделок. На рынке нефти доллар остается ключевой валютой расчетов. Лишь 20% мировой торговли нефтью осуществляется в других валютах — например, в евро или китайских юанях. Около 80% всех сделок по-прежнему номинированы в долларах.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли и эксперт по международным валютным системам Барри Айхенгрин считает, что у доллара по-прежнему нет полноценной альтернативы в международной торговле, финансировании и валютных резервах. Однако, по его мнению, темпы ослабления его роли могут ускориться. «Я гораздо больше обеспокоен, чем раньше. Очевидной альтернативы доллару нет, и нам остается надеяться, что переход будет постепенным и плавным. Но мир движется далеко не так плавно», — отметил экономист. Данные Federal Reserve Economic Data также показывают долгосрочное снижение покупательной способности американской валюты. С января 1996 года по декабрь 2025 года она снизилась примерно на 52%, а с января 1976 года — примерно на 83%.

В начале года многие аналитики говорили о закате доллара. Экономист Питер Шифф прогнозировал постепенное завершение эпохи доминирования американской валюты и переходе центральных банков к золоту как ключевому резервному активу. По его мнению, это может привести к падению доллара и долгосрочным экономическим проблемам США. Статистика Всемирного совета по золоту действительно показывает устойчивый спрос на металл со стороны центробанков. Цена золота на этом фоне впервые превысила $5500 за унцию, а серебро приблизилось к $120 за унцию, что отражало усиление интереса инвесторов к защитным активам. Но на фоне начала войны в Иране золото и серебро начали падать — вчера цена на золото упала на 3%, а серебро на 6%.

