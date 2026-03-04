закрыть
Пилоты украинского батальона Signum уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн

2
  • 4.03.2026, 22:43
  • 2,500
Видео.

Пилоты батальона Signum 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.

Среди уничтоженных БПЛА:

2 «Шахеды»;

2 КВО;

2 Zala;

5 Supercam;

1 Merlin.

«Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу», - отмечают бойцы под обнародованным видео.

