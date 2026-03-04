Пилоты украинского батальона Signum уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн

Пилоты украинского батальона Signum уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн2
- 4.03.2026, 22:43
- 2,500
Видео.
Пилоты батальона Signum 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.
Среди уничтоженных БПЛА:
2 «Шахеды»;
2 КВО;
2 Zala;
5 Supercam;
1 Merlin.
«Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу», - отмечают бойцы под обнародованным видео.