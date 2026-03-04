Пилоты украинского батальона Signum уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн 2 4.03.2026, 22:43

2,500

Видео.

Пилоты батальона Signum 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.

Среди уничтоженных БПЛА:

2 «Шахеды»;

2 КВО;

2 Zala;

5 Supercam;

1 Merlin.

«Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу», - отмечают бойцы под обнародованным видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com