Белый дом опроверг версию о планах Трампа вооружить курдов против Ирана

Белый дом опроверг версию о планах Трампа вооружить курдов против Ирана3
- 5.03.2026, 5:17
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Пресс-секретарь Белого дома сообщила, о чем президент США разговаривал с курдскими лидерами.
Президент США Дональд Трамп не планирует вооружать курдские военные формирования для операций в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Сообщения о том, что президент одобрил такой план, не имеют ничего общего с правдой», — отметила она.
По словам Левитт, разговор Трампа с курдскими лидерами касался вопросов американской базы на севере Ирака.