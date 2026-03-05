Белый дом опроверг версию о планах Трампа вооружить курдов против Ирана 3 5.03.2026, 5:17

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Пресс-секретарь Белого дома сообщила, о чем президент США разговаривал с курдскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп не планирует вооружать курдские военные формирования для операций в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Сообщения о том, что президент одобрил такой план, не имеют ничего общего с правдой», — отметила она.

По словам Левитт, разговор Трампа с курдскими лидерами касался вопросов американской базы на севере Ирака.

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