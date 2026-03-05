Президент Ливана объявил о начале военной операции против «Хезболлы» 5.03.2026, 15:57

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Джозеф Аун

Джозеф Аун сделал это, надев военную форму.

Президент Ливана в своем телеобращении объявил о начале военной операции против движения «Хезболла».

«Эта организация действует вне закона, и армия собирается разоружить «Хезболлу», даже если для этого потребуется применить силу», - заявил Джозеф Аун.

Напомним, по данным израильских СМИ, ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 250 целям в Ливане на этой неделе. Среди пораженных целей – ракетные установки, склады оружия, штабы «Хезболлы» и ХАМАС.

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