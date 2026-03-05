В Израиле заявили об уничтожении 80% систем ПВО Ирана
- 5.03.2026, 22:37
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И более 60% пусковых установок баллистических ракет.
С начала военной операции против Ирана удалось уничтожить примерно 80% систем ПВО Ирана и более 60% его пусковых установок баллистических ракет, заявил начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эйаль Замир.
«Мы лишаем режим его военных возможностей, изолируем его стратегически и доводим до состояния слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался», — цитирует генерала газета The Jerusalem Post.
Замир добавил, что после установления превосходства в воздухе ЦАХАЛ переходит к следующей фазе войны против Ирана.
«Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, в рамках которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям», — сказал генерал.
«У нас есть и другие неожиданные ходы, которые я не собираюсь раскрывать», — добавил он.