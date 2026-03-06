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WSJ узнал о намерении США попросить Китай сократить закупки нефти России

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  • 6.03.2026, 6:29
  • 3,092
WSJ узнал о намерении США попросить Китай сократить закупки нефти России

Министр финансов США проведет переговоры с Пекином.

Министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку дня на предстоящих переговорах с Китаем сокращение закупок российской и иранской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ называет идею «непростым компромиссом». По ее сведениям, Бессент в частных беседах рассказал о продолжении усилий по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию вместо российской.

Переговоры Бессента с китайским министром финансов Хэ Лифенем пройдут в середине марта.

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