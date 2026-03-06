WSJ узнал о намерении США попросить Китай сократить закупки нефти России

WSJ узнал о намерении США попросить Китай сократить закупки нефти России2
- 6.03.2026, 6:29
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Министр финансов США проведет переговоры с Пекином.
Министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку дня на предстоящих переговорах с Китаем сокращение закупок российской и иранской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ называет идею «непростым компромиссом». По ее сведениям, Бессент в частных беседах рассказал о продолжении усилий по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию вместо российской.
Переговоры Бессента с китайским министром финансов Хэ Лифенем пройдут в середине марта.