В центре Витебска на перекрестке образовалась огромная яма 8 6.03.2026, 8:32

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Провалился асфальт.

Вечером 5 марта на перекрестке на одной из центральных улиц Витебска провалился асфальт. В результате прямо посреди проезжей части образовался огромный провал, представляющий угрозу как автомобилистам, так и пешеходам, пишет «Телеграф».

ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Янки Купалы - его оперативно оцепили коммунальные службы.

Провал дорожного покрытия случился аккурат рядом с колодцем канализационного коллектора. Специалисты Витебского водоканала приступили к восстановительным работам еще накануне вечером.

Кадрами с места ЧП поделился официальный Telegram-канал Витебского городского исполнительного комитета.

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