В центре Витебска на перекрестке образовалась огромная яма

В центре Витебска на перекрестке образовалась огромная яма8
- 6.03.2026, 8:32
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Провалился асфальт.
Вечером 5 марта на перекрестке на одной из центральных улиц Витебска провалился асфальт. В результате прямо посреди проезжей части образовался огромный провал, представляющий угрозу как автомобилистам, так и пешеходам, пишет «Телеграф».
ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Янки Купалы - его оперативно оцепили коммунальные службы.
Провал дорожного покрытия случился аккурат рядом с колодцем канализационного коллектора. Специалисты Витебского водоканала приступили к восстановительным работам еще накануне вечером.
Кадрами с места ЧП поделился официальный Telegram-канал Витебского городского исполнительного комитета.