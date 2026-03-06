Израиль вступает в новую фазу войны против Ирана 6.03.2026, 9:48

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Усиление атак может приблизить крах правящей системы в Иране.

Израильская операция против Ирана вступает в новую, более интенсивную фазу. Как пишет израильский военный обозреватель Ави Ашкенази, на седьмой день боевых действий Армия обороны Израиля усиливает давление как на иранскую военную инфраструктуру, так и на союзные Тегерану силы в регионе.

Об этом пишет «Маарив».

По его данным, за время кампании израильские ВВС уже применили более 5500 боеприпасов по различным объектам. Удары наносились по правительственным зданиям, штабам, военным базам, а также системам запуска баллистических и зенитных ракет.

Согласно оценкам разведки, потери иранской стороны превышают три тысячи человек. Среди погибших, как отмечает Ашкенази, есть рядовые военнослужащие, командиры, представители Корпуса стражей исламской революции и других структур безопасности.

Главной задачей нынешнего этапа операции в Израиле называют усиление давления на иранскую систему управления. По словам автора, в ЦАХАЛе рассчитывают, что интенсивные удары могут заставить военных и командиров покидать штабы и военные объекты. Такой сценарий рассматривается как возможный сигнал о серьезных проблемах внутри армии и власти.

Ави Ашкенази пишет, что израильское командование надеется: усиление атак может приблизить крах правящей системы в Иране.

Параллельно обостряется ситуация на ливанском направлении. По информации автора, Армия обороны Израиля расширяет боевые действия против «Хизбаллы». Накануне израильские военные распространили новые уведомления об эвакуации населенных пунктов во второй зоне боевых действий. Среди них оказался город Бинт-Джабаль, который считается одним из ключевых оплотов организации.

ЦАХАЛ уже входил туда в рамках операции «Стрелы Севера», и, как отмечает Ашкенази, не исключено, что израильские силы могут снова начать там активные действия.

Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары по группам «Хизбаллы», пытающимся атаковать израильские позиции. Однако, несмотря на это, движение продолжает обстрелы израильской территории ракетами и беспилотниками. Хотя масштаб атак меньше, чем во время крупных операций, в Израиле считают такую активность неприемлемой.

По оценке Ашкенази, в ближайшее время Израиль может задействовать маневренные дивизии. Их задачей может стать зачистка районов от пусковых установок и подразделений элитных сил «Радван».

Одновременно, как пишет журналист, внутри Ливана усиливается давление на «Хизбаллу». Ливанское правительство и часть шиитской общины выражают недовольство из-за новых эвакуаций и разрушений. В результате, по оценкам в Израиле, организация может искать способ завершить эскалацию.

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