Израиль заявил о начале масштабных ударов по Тегерану 6.03.2026, 11:30

3,854

ЦАХАЛ переходит к новому этапу операции против иранского режима.

Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить масштабные удары по «инфраструктуре иранского режима» в столице страны Тегеране.

«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Другие подробности в нем не приводятся.

Одновременно с этим государственное телевидение Ирана сообщило о взрывах в столице.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Израиль переходит к следующей фазе операции против Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com