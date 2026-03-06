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Украинские военные уничтожили российский «Солнцепек» в Запорожской области

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  • 6.03.2026, 11:51
  • 4,648
Украинские военные уничтожили российский «Солнцепек» в Запорожской области

Система была поражена в момент ведения огня.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины нанесли существенные потери технике и личному составу оккупационных войск. Пограничное подразделение «Феникс» обнародовало кадры успешного огневого поражения приоритетных целей в Запорожской области.

Наиболее резонансным эпизодом стало уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» непосредственно в момент ведения огня.

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