Украинские военные уничтожили российский «Солнцепек» в Запорожской области 2 6.03.2026, 11:51

4,648

Система была поражена в момент ведения огня.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины нанесли существенные потери технике и личному составу оккупационных войск. Пограничное подразделение «Феникс» обнародовало кадры успешного огневого поражения приоритетных целей в Запорожской области.

Наиболее резонансным эпизодом стало уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» непосредственно в момент ведения огня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com