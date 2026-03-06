Бойцы ГУР Украины поразили вертолет и корабли РФ в Крыму

Бойцы ГУР Украины поразили вертолет и корабли РФ в Крыму1
- 6.03.2026, 12:53
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Также был поражен радиолокационный комплекс из состава зенитного ракетного комплекса С-400.
В течение февраля бойцы спецподразделения ГУР МО Примары нанесли ряд точных ударов по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии в оккупированном Крыму. Об этом сообщила прессслужба ГУР в пятницу, 6 марта.
Так, за прошлый месяц спецназовцы поразили:
сторожевой корабль проекта 22460 Охотник;
радиолокационную станцию из состава комплекса С-400;
БПЛА форпост;
морской буксир проекта 1496М1;
корабль проекта 16640;
десантный катер 02510 БК-16;
вертолет Ка-27.
Удары по важным целям оккупантов зафиксированы на видео.