Бойцы ГУР Украины поразили вертолет и корабли РФ в Крыму 1 6.03.2026, 12:53

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Также был поражен радиолокационный комплекс из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

В течение февраля бойцы спецподразделения ГУР МО Примары нанесли ряд точных ударов по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии в оккупированном Крыму. Об этом сообщила прессслужба ГУР в пятницу, 6 марта.

Так, за прошлый месяц спецназовцы поразили:

сторожевой корабль проекта 22460 Охотник;

радиолокационную станцию из состава комплекса С-400;

БПЛА форпост;

морской буксир проекта 1496М1;

корабль проекта 16640;

десантный катер 02510 БК-16;

вертолет Ка-27.

Удары по важным целям оккупантов зафиксированы на видео.

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