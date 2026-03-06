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Финляндия отказывается от запрета на хранение ядерного оружия

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  • 6.03.2026, 14:51
  • 2,364
Финляндия отказывается от запрета на хранение ядерного оружия

Ситуация в сфере безопасности изменилась.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ситуация в сфере безопасности Финляндии и Европы «фундаментально и значительно изменилась» с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В 2023 Финляндия, граничащая с Россией, отказалась от многолетнего военного нейтралитета и вступила в НАТО, передает ВВС.

Согласно финскому закону 1987 года, импорт, производство, хранение и взрыв ядерных зарядов на территории Финляндии запрещены — даже во время войны.

Но теперь правительство внесло предложение изменить этот закон, сделав возможным «ввоз ядерного оружия в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в стране, если это связано с военной обороной Финляндии».

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