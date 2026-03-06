Финляндия отказывается от запрета на хранение ядерного оружия 4 6.03.2026, 14:51

2,364

Ситуация в сфере безопасности изменилась.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ситуация в сфере безопасности Финляндии и Европы «фундаментально и значительно изменилась» с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В 2023 Финляндия, граничащая с Россией, отказалась от многолетнего военного нейтралитета и вступила в НАТО, передает ВВС.

Согласно финскому закону 1987 года, импорт, производство, хранение и взрыв ядерных зарядов на территории Финляндии запрещены — даже во время войны.

Но теперь правительство внесло предложение изменить этот закон, сделав возможным «ввоз ядерного оружия в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в стране, если это связано с военной обороной Финляндии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com