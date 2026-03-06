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Трамп рассорился с Карлсоном

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  • 6.03.2026, 17:11
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Трамп рассорился с Карлсоном
Дональд Трамп

Президент США заявил, что журналист «больше не в MAGA».

Президент США Дональд Трамп заявил, что один из самых заметных его давних сторонников, консервативный блогер Такер Карлсон, больше не относится к движению MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Причиной послужила критика американских ударов по Ирану. Карлсон назвал военную операцию «абсолютно отвратительной и злодейской» и предположил, что она «кардинально изменит расстановку сил», сообщает ABC News.

«Это война Израиля. Это не война Соединённых Штатов», — заявил он.

По словам Дональда Трампа, интервьюер «сбился с пути», а его отношение к происходящему противоречит идее MAGA.

«Я знал это уже давно, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это “Америка прежде всего”, а Такер не имеет к этому никакого отношения. И Такер действительно недостаточно умен, чтобы это понять», — заявил американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC News.

Сам Карлсон отреагировал на это сдержанно, отметив, что «всегда будет любить» Трампа, вне зависимости от высказываний президента в свой адрес.

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