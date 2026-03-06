Трамп призвал Иран к безусловной капитуляции

Трамп призвал Иран к безусловной капитуляции10
- 6.03.2026, 17:40
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Переговоров не будет.
Президент США Дональд Трамп отказался вести переговоры с Ираном о прекращении военной операции. «Не будет никакой сделки с Ираном, кроме БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!» — написал он в своей соцсети.
Трамп добавил, что как только это случится, республике найдут нового правителя. «После избрания ВЕЛИКОГО и ПРИЕМЛЕМОГО лидера (или лидеров) — мы вместе со многими нашими замечательными и очень храбрыми союзниками и партнерами будем неустанно работать над тем, чтобы спасти Иран от краха и сделать его экономически более развитым, процветающим и сильным государством, чем когда-либо прежде… СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ», — добавил Трамп.
Президент США объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля, обвинив республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против Вашингтона и его союзников.