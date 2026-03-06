Высокопоставленного лукашенковского силовика осудили на 14 лет 17 6.03.2026, 20:07

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Именно он возглавлял следственную группу по «делу tut.by».

В январе 2023 года два не связанных друг с другом источника сообщили «Зеркалу» о задержании 41-летнего Дмитрия Далинника. На тот момент он был начальником управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата СК. Именно он возглавлял следственную группу по «делу tut.by». Тогда мы располагали информацией, что высокопоставленного силовика арестовали за взятки. Чем закончилось дело, официально не сообщалось. Однако об этом стало известно сегодня.

Дмитрий Далинник сейчас находится в исправительной колонии № 3, которую в народе называют «Витьба». Об этом стало известно от источника, знакомого с ситуацией. По его информации, бывший начальник управления отбывает наказание по ч. 3 ст. 430 УК РБ (Получение взятки организованной группой). Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Также источник СМИ отметил, что Далинник какое-то время был дневальным в карантине, а сейчас — в отряде 2−11, в котором преимущественно находятся осужденные по «наркотическим» статьям. По словам собеседника медиа, как правило, туда закидывают людей, совершивших другие преступления, чтобы на них давить. Например, заставить сотрудничать с администрацией.

Источники издания рассказывали, что Далинника и еще нескольких человек из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали еще в ноябре 2022-го. Следователь сотрудничал с ДФР по долгу службы — все крупные «финансовые дела» передавались из ДФР КГК именно в управление по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата СК.

По одной информации, речь шла о взятке в 20 тысяч долларов, по другой — в 500 тысяч.

Отметим, 18 мая 2021 года силовики вломились с обыском в главный офис TUT.BY в Минске и региональные офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а также по месту жительства некоторых сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». Всего были задержаны 15 человек.

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