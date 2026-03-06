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В центре Москвы почти сутки не было интернета

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  • 6.03.2026, 20:20
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В центре Москвы почти сутки не было интернета

Российские власти тестировали полное отключение.

В центре Москвы 5–6 марта прошло тестирование полного отключения мобильного интернета, затронувшее жителей Центрального и Южного административных округов столицы РФ. По данным IT-издания «Код Дурова», проблемы со связью начались вечером 5 марта около 20:00 и продолжались до середины следующего дня. В некоторых районах мобильный интернет и голосовая связь полностью отсутствовали, телефон показывал статус «только экстренные вызовы». Операторы объясняли это «мерами безопасности» и «внешними ограничениями», не зависящими от них, пишет The Moscow TImes.

Первыми отключение ощутили жители ЮАО, к утру 6 марта ограничения начали снимать, но после 10:00 перебои фиксировались уже в ЦАО. Связь могла появляться на несколько минут и снова пропадать, скорость интернета резко падала. При этом официальные уведомления от операторов (SMS-рассылки и комментарии в СМИ) появились только к середине дня 6 марта. Например, «МегаФон» предупредил о «возможных перебоях» мобильного интернета, а представители «Билайна» и Т2 заявили, что проблема не на их стороне.

В службах поддержки операторов «Коду Дурова» рассказали, что сроки снятия ограничений пока неизвестны.

Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке подтвердили, что перебои мобильной связи и интернета в Москве могут быть связаны с «внешними ограничениями». По словам собеседников издания, операторы получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

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