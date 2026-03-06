Рубио рассказал министрам стран Персидского залива, когда может закончиться война с Ираном 4 6.03.2026, 20:46

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Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран Персидского залива, что война против Ирана продлится еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Рубио рассказал министрам, что сейчас основное внимание военных сосредоточено на иранских ракетных установках, складах и заводах.

В то же время, по данным источников, он дал понять: Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди.

Рубио добавил, что сейчас США не ведут никакого диалога с Тегераном, поскольку любые переговоры на данном этапе подорвали бы выполнение текущих военных задач.

Axios пишет, что удары США и Израиля продолжаются седьмой день подряд. Иран и его прокси — «Хезболла» в Ливане и шиитские группировки в Ираке — продолжают запускать ракеты и дроны по американским базам, Израилю и странам Персидского залива.

Однако темпы и масштабы иранских атак существенно снизились. Адмирал Брэд Купер заявил, что иранские ракетные атаки сократились на 90% по сравнению с первым днем войны.

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