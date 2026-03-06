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Трамп: Режим падет, кубинцы готовы вернуться на родину

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  • 6.03.2026, 22:35
  • 6,306
Трамп: Режим падет, кубинцы готовы вернуться на родину

Президент США рассказал об особой миссии Рубио.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба «скоро падет», и сообщил о намерении привлечь к этому процессу государственного секретаря Марко Рубио. Об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью CNN 6 марта.

Ранее Трамп уже высказывался о том, что «Куба падет», и даже допускал возможность «дружеского захвата» страны Соединенными Штатами.

«Они хотят договориться, поэтому я отправлю туда Марко, и посмотрим, как это сработает», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что сейчас его администрация сосредоточена на противостоянии с Ираном, а Куба станет следующим приоритетом.

По его словам, американские кубинцы уже «готовы вернуться на родину» после 50 лет изоляции. Глава Белого дома назвал Кубу «особой задачей» и добавил, что Рубио может возглавить эту миссию после завершения текущих операций.

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