Российские системы ПВО в Иране проиграли бой F-35 и «Томагавк» США 8 6.03.2026, 23:45

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Военная техника РФ безнадежно устарела.

Системы ПВО Ирана не показывают высокого качества в попытках противодействовать ракетным ударам США и Израиля. Российское и советское вооружение страны-союзника Кремля является устаревшим и отсталым, что окончательно стало ясно за несколько дней войны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире Радио NV.

«Ее воздушное пространство открыто для ударов», – отметил эксперт.

Собеседник СМИ напомнил, что пока ВВС США поднимают в небо F-15 и F-35, бьют по целям ракетами «Томагавк», их противник Иран использует советские ЗРК, модернизированные Россией, которые неоднократно проигрывали и ВСУ.

While the Iranian regime indiscriminately targets civilians with missiles and drones, U.S. forces continue to aggressively hunt and destroy Iranian missile launchers with precision. pic.twitter.com/1RIhMcg0Jm — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

«Морально и технически они себя уже отжили», – резюмировал Коваленко, уточнив, что такой же оценки заслуживает и иранская авиация.

Доказательством примитивности иранских систем ПВО может служить серия ударов от армии США, в результате попадания ракет и бомб было уничтожено не менее 4 пусковых установок ЗРК. Видео атаки опубликовали в аккаунте Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети X.

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