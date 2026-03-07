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Fox News: «Теневой флот» Путина под угрозой

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  • 7.03.2026, 5:00
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Fox News: «Теневой флот» Путина под угрозой

Объем перевозок нефтяных танкеров резко сократился.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ираном Ормузского пролива в ответ на военную операцию США и Израиля могут серьезно нарушить глобальные маршруты поставок нефти. Под угрозой оказываются не только обычные торговые перевозки, но и так называемый «теневой флот» – сеть танкеров, используемых для обхода санкций подсанкционными странами, в том числе Россией. Об этом пишет Fox News.

В понедельник власти Ирана объявили о закрытии стратегически важного Ормузского пролива – узкого морского коридора между островом Ормуз, принадлежащим Ирану, и оманским анклавом Хасаб. Тегеран предупредил, что суда, проходящие через пролив, могут подвергнуться атакам.

В результате объем перевозок нефтяных танкеров резко сократился, так как многие экипажи опасаются ракетных ударов и военных инцидентов. Эскалация конфликта затронула не только обычные торговые маршруты, но и нелегальные схемы транспортировки нефти. Речь идет о так называемом «теневом флоте» – танкерах с запутанной регистрацией или скрытыми владельцами, которые используются для торговли нефтью из стран, находящихся под санкциями, таких как Иран, Россия и Куба. Эти суда часто меняют флаги, используют офшорные компании и сложные логистические цепочки, чтобы скрыть происхождение нефти и обойти ограничения.

Примечательно, что закрытие Ормузского пролива совпало по времени с активизацией Запада в вопросе борьбы с серыми схемами нефтяной торговли, что еще больше усложняет жизнь подсанкционным странам. Так, США уже фактически ввели морской карантин на поставки нефти на Кубу и предупредили ряд государств, включая Мексику, о недопустимости поставок энергоресурсов режимам, находящимся под санкциями.

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