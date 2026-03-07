Знаменитые бомбардировщики США B-1 летят атаковать Иран

Знаменитые бомбардировщики США B-1 летят атаковать Иран5
- 7.03.2026, 9:09
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Могут сбросить «Мать всех бомб».
База ВВС Великобритании ожидает бомбардировщики B-1, способные нести 34 тонны бомб, а США обещают «увеличение» числа атак на Иран. При этом эксперты полагают, что Трамп хочет использовать разрушительную 10-тонную бомбу MOAB.
Интернет-любители авиации заметили группу самолетов B-1, направляющихся с авиабазы Дайесс в Техасе на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, где к ним, как ожидается, присоединятся другие бомбардировщики-невидимки, включая B-2 и B-52, пишет Daily Mail.
Стратегические бомбардировщики, стоимость каждого из которых достигает 2 миллиардов долларов, способны выполнять задачи на большие расстояния, оставаясь незамеченными, и при этом несут самые разрушительные в мире ракеты.
Источники предполагают, что суббота, 7 марта, может стать решающим днем для новой гигантской бомбардировки — ровно через неделю после того, как Америка и Израиль впервые атаковали Иран в рамках операции «Эпическая ярость».
USAF B-1 Lancer heavy bomber arriving in Britain, redeployed to RAF Fairford in order to conduct additional strikes on Iran. pic.twitter.com/z7anLj8DIV— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026
На этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил Иран о приближении «большой волны», добавив: «Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще даже не началась».
А министр войны США Пит Хегсет заявил вечером 5 марта, что США теперь будет использовать британские базы Королевских ВВС для «резкого» увеличения ударов по Ирану после того, как премьер-министр Великобритании разрешил американцам наносить удары со своих баз.
«Когда мы говорим о планах на будущее, это означает увеличение числа истребительных эскадрилий, расширение возможностей, усиление оборонительных возможностей и более частые бомбардировочные вылеты», — сказал Хегсет.
После задержки, в ходе которой Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что он «бесполезен» и «не Уинстон Черчилль», Великобритания теперь разрешает США использовать британские базы для «оборонительных» ударов по ракетным объектам в Иране.
Эксперты считают, что Америка может сбросить на Иран «Мать всех бомб», или бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — 10-тонное взрывное устройство, способное при взрыве образовать кратер глубиной 300 метров.
В Иране «Мать всех бомб» еще не применялась, но использовалась в Афганистане в 2017 году.
В июне 2025 года американские бомбардировщики B-2 сбросили разрушительные бомбы GBU-57 на иранские объекты по обогащению урана.
Бомба MOAB вызывает разрушения на поверхности земли на обширной территории, в то время как бомба GBU-57 проникает глубоко в землю, прежде чем взорваться.
Военные эксперты заявили, что «крупный удар», о котором Трамп предупреждал Иран, будет нанесен с применением самого разрушительного арсенала Америки и, по всей видимости, неизбежен.
Иэн Баллантайн, редактор журнала Warships International Fleet Review, заявил: «Самое очевидное, что президент Трамп может подразумевать под этим, это «самая большая бомба» — это какая-то разновидность MOAB, или «Мать всех бомб».
Он добавил, что эти ужасающие воздушные атаки будут скоординированы с действиями ВМС США, которые задействуют не только авианосец USS Gerald R Ford, но и авианосец USS Abraham Lincoln, используя ракеты Tomahawk со своих эсминцев и авиагрупп, а также, возможно, бомбардировки с подводных лодок.
Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что сделки с Ираном не будет, если не будет («безоговорочной капитуляции» https://charter97.org/ru/news/2026/3/7/676034/).