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В Беларуси готовится спецоперация «Паутина»

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  • 7.03.2026, 16:01
  • 36,154
В Беларуси готовится спецоперация «Паутина»

К 8 марта.

В ГАИ Беларуси сообщили, что в связи с наступлением потепления и Международным женским днем решили устроить на дорогах сплошные перекрытия в виде спецмероприятий «фильтр» и «паутина».

Устроят их, правда, еще до праздника, и закончатся они после. С 6 по 9 марта по всей стране инспекторы ГАИ будут ловить пьяных и бесправников, но не откажутся и от наказания за другие нарушения.

В эти выходные все будет по-серьезному. Будут организованы спецмероприятия под названиями «Фильтр» и «Паутина», обмен нарядами ДПС (дорожно-патрульной службы) между соседними районами.

А для отработки регионов с наиболее напряженной дорожной обстановкой задействованы сотрудники специального подразделения ДПС «Стрела» МВД (Министерства внутренних дел). Правда, в ведомстве в этот раз не стали уточнять, куда поедут спецгаишники.

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