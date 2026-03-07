В Беларуси готовится спецоперация «Паутина»15
- 7.03.2026, 16:01
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К 8 марта.
В ГАИ Беларуси сообщили, что в связи с наступлением потепления и Международным женским днем решили устроить на дорогах сплошные перекрытия в виде спецмероприятий «фильтр» и «паутина».
Устроят их, правда, еще до праздника, и закончатся они после. С 6 по 9 марта по всей стране инспекторы ГАИ будут ловить пьяных и бесправников, но не откажутся и от наказания за другие нарушения.
В эти выходные все будет по-серьезному. Будут организованы спецмероприятия под названиями «Фильтр» и «Паутина», обмен нарядами ДПС (дорожно-патрульной службы) между соседними районами.
А для отработки регионов с наиболее напряженной дорожной обстановкой задействованы сотрудники специального подразделения ДПС «Стрела» МВД (Министерства внутренних дел). Правда, в ведомстве в этот раз не стали уточнять, куда поедут спецгаишники.