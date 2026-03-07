Угольный крах РФ: остановлена работа одной из крупнейших шахт 7 7.03.2026, 10:23

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Отрасль в минусе на сотни миллиардов.

Российская металлургическая группа ММК объявила о приостановке добычи на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. Предприятие будет переведено в режим так называемой сухой консервации после того, как экономические условия сделали его работу нерентабельной. Сообщение об этом распространила дочерняя структура компании «ММК-Уголь», передает Dialog.UA.

Согласно официальным данным, решение связано сразу с несколькими неблагоприятными факторами. «Решение продиктовано существенным снижением цен, ростом издержек, а также сокращением потребления со стороны металлургических предприятий», - говорится в заявлении компании.

Шахта «Чертинская-Коксовая» является одним из крупнейших добывающих активов группы. В 2025 году на ней было добыто более 1,2 миллиона тонн угля.

Однако в последние кварталы себестоимость добычи на этом объекте значительно превышала рыночную цену сырья, что сделало продолжение работы экономически бессмысленным.

Финансовое положение самой группы также ухудшилось. По итогам 2025 года ММК сообщил о совокупном убытке и признал обесценивание угледобывающего сегмента на космическую сумму около 28 млрд рублей. Среди причин названы высокая ключевая ставка и сложные макроэкономические условия.

Ситуация отражает более широкий кризис в российской угольной отрасли. За последние годы компании потеряли часть экспортных рынков из-за войны и санкций, столкнулись с трудностями расчетов, ограничениями транспортной инфраструктуры и слабой рыночной конъюнктурой. Эти факторы резко сократили доходность добычи.

По данным российской статистики, совокупный финансовый результат угольной отрасли до налогообложения за первые одиннадцать месяцев прошлого года оказался отрицательным и составил 334,9 млрд рублей. Только за один месяц убыток увеличился еще на 7 млрд рублей.

В попытке удержать отрасль на плаву правительство РФ продлило программу поддержки угольных предприятий с 1 декабря 2025 года еще на три месяца, до марта 2026 года. В частности, компаниям предоставили отсрочки по налогам и страховым платежам. Однако даже эти меры лишь частично снизили риск банкротств.

Проблемы затронули и другие отрасли тяжелой промышленности. На фоне падения внутреннего спроса на сталь и замедления деловой активности предприятия начали сокращать рабочее время и оптимизировать производство. Ряд шахт Кузбасса уже временно прекращал добычу, а крупная угольная компания «Мечел» была вынуждена остановить один из своих объектов и сократить выпуск нерентабельных марок угля.

Даже металлургические предприятия, которые ранее считались более устойчивыми, сталкиваются с сокращением заказов. Недавно крупнейший российский производитель стальных труб сообщил о приостановке работы трубопрокатного цеха на Первоуральском новотрубном заводе из-за слабого спроса.

Снижение потребления металла в России стало заметным еще в 2024 году. По итогам прошлого года внутренний рынок стали сократился примерно на 14%, причем спад наблюдался практически во всех ключевых секторах экономики.

Эксперты также связывают углубление кризиса в тяжелой промышленности с последствиями войны, которую Россия ведет против Украины. Затяжной военный конфликт привел к масштабным санкциям, сокращению торговли, росту бюджетных расходов и постепенному истощению ресурсов экономики.

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