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СМИ: Свежих продуктов в Дубае осталось на 10 дней

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  • 7.03.2026, 11:30
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СМИ: Свежих продуктов в Дубае осталось на 10 дней

Из-за транспортного коллапса в регионе Персидского залива.

Глава швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel Штефан Паул заявил, что в Дубае осталось свежих продуктов примерно на десять дней из-за транспортного коллапса в регионе Персидского залива, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана. В интервью SRF он пояснил, что кризис привел к почти полной остановке авиасообщения и значительным ограничениям в работе морских портов на Ближнем Востоке, что серьезно сдерживает поставки товаров, особенно скоропортящихся.

По словам Паула, вынужденный простой затрагивает около 18% мировых грузовых авиамощностей. Среди товаров, транспортировка которых нарушена, — фармацевтические препараты с контролируемым температурным режимом, свежие фрукты и другие продукты с коротким сроком хранения. «Поскольку большинство продуктов импортируется, запасы, особенно свежих товаров, могут быстро иссякнуть», — отметил глава компании.

Морские перевозки в Персидском заливе также ограничены. Около 100 контейнеровозов застряли в районе залива, а суда избегают прохождения через Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки зерна и продовольствия. Ранее датская логистическая компания Maersk приостановила прием и отправку грузов в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Ирак, что затронуло рефрижераторные и специальные грузы.

Логисты ищут альтернативные маршруты, например доставку товаров самолетами в Саудовскую Аравию с последующей перевозкой грузовиками. Однако, как пояснил Паул, такая схема является очень сложной. «Одно контейнерное судно может перевозить до 20 тысяч контейнеров. Невозможно просто заменить это грузовиками», — сказал эксперт.

Нарушение логистики уже привело к росту транспортных тарифов. По данным Bloomberg, стоимость перевозки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу повысилась более чем на 6% — до 3,82 доллара за килограмм. Тарифы на перевозку из Ближнего Востока в ЕС выросли на 8% (до 1,62 доллара), а доставка из Китая в США подорожала на 15% (до 6,90 доллара за килограмм). Крупнейшие авиаперевозчики региона — Qatar Airways, Emirates и Etihad — ограничили грузовые перевозки.

Kuehne+Nagel International AG — один из мировых лидеров транспортно-логистической отрасли, основанный в 1890 году в Бремене (Германия) и имеющий штаб-квартиру в Швейцарии. Компания стабильно входит в топ-5 крупнейших логистических провайдеров мира, признана лидером в рейтинге Gartner Magic Quadrant для сторонних логистических операторов (3PL). Она доминирует в морских и воздушных грузоперевозках, а также сильна в контрактной логистике и управлении цепочками поставок. Сеть Kuehne+Nagel насчитывает около 1300 офисов в более чем 100 странах, обслуживая порядка 400 тысяч клиентов из ритейла, фармацевтики, автопрома и high‑tech. Штат компании превышает 96 тысяч сотрудников, а выручка в 2024 году достигла 24,8 млрд швейцарских франков. Наряду с DHL, Maersk, DSV, FedEx и UPS, Kuehne+Nagel остается ключевым игроком, активно внедряющим цифровые решения и стремящимся к углеродной нейтральности.

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