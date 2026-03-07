закрыть
12 июня 2026, пятница, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шведский десант с вертолета захватил судно «теневого флота» РФ

4
  • 7.03.2026, 12:40
  • 5,720
Шведский десант с вертолета захватил судно «теневого флота» РФ

Стали известны детали операции.

Береговая охрана Швеции с помощью вертолета захватила судно «теневого флота» России, которое шло под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.

Об этом сообщает Sweden Herald.

По данным издания, береговая охрана поднялась на борт балкера «Каффа» в шведских территориальных водах. Известно. что судно, которое перевозит зерно, находится в санкционном списке Украины. Для операции по захвату привлекали вертолет и катер.

Известно, что судно недавно прибыло из Касабланки и якобы направляется в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм отметил, что соответствующие органы проводят расследование в отношении судна.

«Я не хочу делать предположения о том, какие решения мы примем. Сейчас мы все еще находимся в море, прямо к югу от Треллеборга», - добавил Линдхольм.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что вероятно у судна, вопрос собственности которого под большим вопросом, отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

В Швеции также отметили, что в ходе расследования должны определить, соответствует ли судно техническим требованиям, установленным для навигации в территориальных водах североевропейской страны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук