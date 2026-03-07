Шведский десант с вертолета захватил судно «теневого флота» РФ 4 7.03.2026, 12:40

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Стали известны детали операции.

Береговая охрана Швеции с помощью вертолета захватила судно «теневого флота» России, которое шло под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.

Об этом сообщает Sweden Herald.

По данным издания, береговая охрана поднялась на борт балкера «Каффа» в шведских территориальных водах. Известно. что судно, которое перевозит зерно, находится в санкционном списке Украины. Для операции по захвату привлекали вертолет и катер.

Известно, что судно недавно прибыло из Касабланки и якобы направляется в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм отметил, что соответствующие органы проводят расследование в отношении судна.

«Я не хочу делать предположения о том, какие решения мы примем. Сейчас мы все еще находимся в море, прямо к югу от Треллеборга», - добавил Линдхольм.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что вероятно у судна, вопрос собственности которого под большим вопросом, отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

В Швеции также отметили, что в ходе расследования должны определить, соответствует ли судно техническим требованиям, установленным для навигации в территориальных водах североевропейской страны.

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