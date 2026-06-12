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Дроны ВСУ массово берут россиян в плен

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Дроны ВСУ массово берут россиян в плен

Раскрыты данные за зиму.

Украинские операторы дронов с помощью беспилотников за прошедшую зиму взяли в плен более ста российских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Charter97.org со ссылкой на его Telegram.

«Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям», - отметил Федоров.

По его словам, этой зимой более 100 оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений.

«Каждый такой пленный - это возможность вернуть наших защитников домой», - добавил министр обороны Украины.

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