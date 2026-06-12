Дроны ВСУ массово берут россиян в плен

Дроны ВСУ массово берут россиян в плен2
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Раскрыты данные за зиму.
Украинские операторы дронов с помощью беспилотников за прошедшую зиму взяли в плен более ста российских военных.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Charter97.org со ссылкой на его Telegram.
«Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям», - отметил Федоров.
По его словам, этой зимой более 100 оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений.
«Каждый такой пленный - это возможность вернуть наших защитников домой», - добавил министр обороны Украины.