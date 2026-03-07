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Глава МИД Литвы призвал послать режимам Лукашенко и Путина четкий сигнал

  • 7.03.2026, 16:35
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Глава МИД Литвы призвал послать режимам Лукашенко и Путина четкий сигнал
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис оценил угрозы со стороны Беларуси и России.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что тему ядерного оружия не следует считать запретной. Об этом он сказал в студии польского агентства PAP, комментируя ситуацию вокруг Беларуси и России.

По словам главы литовской дипломатии, обсуждение вопросов безопасности не должно ограничиваться только конвенциональными вооружениями.

«Не нужно бояться использовать слово на букву «я» и говорить, что это невежливо. НАТО — это также ядерный союз. У нас общая ядерная и конвенциональная политика, а это означает, что ядерные средства могут быть применены, если потребуется защищаться», — отметил Будрис.

Он подчеркнул, что необходимость подобных обсуждений связана с угрозами со стороны России и Беларуси. В частности, речь идет о размещении российских тактических ядерных сил в Калининградской области, на территории России и в Беларуси.

Будрис добавил, что вопрос ядерного сдерживания в Европе должен рассматриваться в контексте оперативного планирования. По его словам, странам восточного фланга НАТО необходимы дополнительные силы для противодействия угрозам с востока.

«Это должен быть четкий сигнал для России: если вы придете сюда, мы не будем защищаться только на нашей территории. Мы уничтожим вас. Если ситуация этого потребует, мы применим те средства, которые у нас есть», — заявил министр.

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