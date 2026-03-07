Белорусский режим запустил воздушные шары, чтобы помочь РФ атаковать Украину 23 7.03.2026, 16:59

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Они залетели в Украину со стороны Брагина.

Украинский мониторинговый канал «еРадар» заявил о вероятном запуске с территории Беларуси в Черниговскую область Украины воздушных шаров с отражателями. Это произошло в ночь на 5 марта при очередной российской воздушной атаке территории Украины.

Мониторщики зафиксировали появление в небе над Черниговщиной первых нетипичных беспилотных летательных аппаратов после после полуночи 5 марта. Вскоре канал сообщил, что эти БпЛА, вероятнее всего, — воздушные шары с отражателями.

«Складывается впечатление, что заходят в воздушное пространство Украины со стороны Брагина», — уточнил ресурс.

Ночью шары продолжили лететь, и «еРадар» подытожил, что «запуск происходит, вероятнее всего, с территории Беларуси».

Как уточнил специалист мониторингового канала «Флагштоку», шаров было около 10, залетать в воздушное пространство Украины стали около 01:00–01:10 в районе Лоева.

Ветер в ту ночь как раз был западный — с Брагинского, Лоевского районов на Черниговщину.

Что произошло с шарами и для чего они были предназначены — точной информации нет, но предполагается, что они быть направлены для противодействия украинской противовоздушной обороне.

Воздушные шары с уголковыми отражателями — это разведывательные или отвлекающие средства, используемые для имитации ложных воздушных целей, чтобы выявить и истощить систему ПВО противника. Ранее сообщалось, что такую же тактику используют Вооруженные силы Украины.

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