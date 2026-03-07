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Белорусские товары на границе России уничтожают тоннами

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  • 7.03.2026, 17:12
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Белорусские товары на границе России уничтожают тоннами

Как именно работает экономическая «дружба».

За несколько дней на российско-белорусской границе «застряли» почти 2,4 тонны белорусских продуктов. В Псковской области развернули 1,9 тонны сыров, сметаны и колбас, а в Брянской области 500 килограммов фруктов и овощей из Беларуси просто уничтожили на полигоне. Формально – из-за документов. Фактически – ещё один урок о том, как работает «союзная торговля», пишет «Белорусы и рынок».

В официальных заявлениях двух стран регулярно звучат слова о «глубокой экономической интеграции», «единых рынках» и «координации аграрной политики». Но где-то между этими красивыми формулировками на границе стоит инспектор Россельхознадзора.

Если кто-то ещё верит в сказку про «единое экономическое пространство» и «братскую торговлю» внутри Евразийского союза – стоит просто съездить на границу России и Беларуси. Там быстро объяснят, что такое настоящая интеграция. Иногда – прямо на развороте грузовика с колбасой. Или на полигоне, где под гусеницами бульдозера заканчивают свою карьеру белорусские яблоки.

На прошлой неделе российские контролирующие органы в очередной раз показали, как именно работает экономическая дружба.

В Псковской области государственные инспекторы Россельхознадзора зафиксировали сразу три случая «незаконного перемещения» продукции из Беларуси. Итог – почти две тонны молочной и мясной продукции отправлены обратно отправителям.

В списке – вполне привычный белорусский экспортный набор: сыры, сметана, колбасные изделия.

Проблема, как объяснили российские инспекторы, была чисто техническая. У товара не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. А заодно выяснилось, что перевозили продукты без холодильного оборудования.

В результате почти 1,9 тонны готовой продукции развернули на границе и отправили обратно в Беларусь. Формально всё выглядит безупречно. Есть правила, есть документы, есть контроль. Правда, есть одна маленькая деталь.

Беларусь и Россия входят в Евразийский экономический союз, где, если верить официальным декларациям, товары должны перемещаться почти как внутри одной страны. Но на практике граница живёт своей жизнью.

Фрукты, которые не доехали

Похожая история произошла и на другом участке российско-белорусской границы – в Брянской области. Там сотрудники Россельхознадзора вместе с пограничным управлением ФСБ остановили автомобиль, который вёз из Беларуси 500 килограммов фруктов и овощей.

Проблема оказалась традиционной – отсутствие фитосанитарных документов и попытка ввоза мимо официального пункта контроля. Водитель, как сообщается, не смог внятно объяснить происхождение груза.

Финал оказался куда более драматичным, чем у белорусских сыров и колбас. Если мясную и молочную продукцию просто отправили обратно, то фрукты и овощи были уничтожены на полигоне ТБО. То есть буквально – закопаны в мусор.

Союз, который работает выборочно

Подобные новости появляются регулярно. И каждый раз сопровождаются одинаковой риторикой: нарушение правил, отсутствие документов, карантинные требования.

Но если посмотреть шире, возникает очевидный вопрос. Как так получается, что внутри одного экономического союза товары из Беларуси регулярно останавливаются, возвращаются и уничтожаются?

Теоретически ЕАЭС должен был создать пространство свободной торговли. Практически же на российской стороне границы существует целая система ветеринарных и фитосанитарных фильтров, через которые белорусская продукция проходит с переменным успехом. Причём иногда этот фильтр работает очень избирательно.

Экономика «братства»

Для Беларуси российский рынок – ключевой. По различным оценкам, более половины экспорта продовольствия из страны уходит именно в Россию. Это мясо, молочная продукция, овощи, фрукты, переработанные продукты.

И именно поэтому каждый такой эпизод – пусть даже на пару тонн – имеет символическое значение. Потому что он показывает реальную архитектуру экономических отношений. На словах – союз. На практике – граница с бульдозером.

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