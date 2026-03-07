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Оппозиционная партия «Право и справедливость» объявила своего кандидата на пост премьера Польши

  • 7.03.2026, 17:26
  • 3,074
Оппозиционная партия «Право и справедливость» объявила своего кандидата на пост премьера Польши
Пшемыслав Чарнек

Им стал Пшемыслав Чарнек.

Пшемыслав Чарнек стал кандидатом оппозиционной партии «Право и справедливость» на пост премьер-министра Польши. Об этом в субботу во время партийной конвенции в Кракове объявил глава «ПиС» Ярослав Качиньский, сообщает wp.pl.

Конвенция проходит под лозунгом «Время Польши. Программа поляков». Мероприятие в здании Польского гимнастического общества «Сокол» началось в 16:00 по Минску. Ранее именно в этом месте партия «Право и справедливость» объявляла своих кандидатов в президенты — Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Теперь к этому списку присоединился Пшемыслав Чарнек.

Именно 48-летний депутат Сейма Польши Пшемыслав Чарнек, как заявил Качиньский, должен принять «вызов исправления Польши» и «вновь привести партию к победе на парламентских выборах», которые пройдут осенью 2027 года.

Пшемыслав Чарнек — профессор Люблинского католического университета и бывший воевода Люблинского воеводства. В настоящее время он является депутатом Сейма Польши X созыва.

Ранее занимал пост министра образования в правительстве Матеуша Моравецкого. С 2025 года — вице-председатель партии «Право и справедливость».

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