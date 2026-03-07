Венгерская оппозиция заявила, что Орбан прибегает к помощи российских агентов 8 7.03.2026, 18:28

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Петер Мадяр потребовал немедленно созвать Комитет национальной безопасности.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр заявил, что действующий премьер-министр Виктор Орбан использует агентов российской военной разведки (ГРУ), чтобы повлиять на апрельские выборы.

Об этом Мадяр написал в «Фейсбуке» в субботу, 7 марта.

«Со времен Яноша Кадара (деятеля социалистической Венгрии, ставленника СССР — ред.) Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну», — говорится в публикации Мадяра.

Оппозиционер отмечает, что российские агенты «уже неделями прибывают в Будапешт с целью и миссией повлиять на результат венгерских выборов». Так же Россия пыталась действовать в Молдове во время парламентских выборов в сентябре 2025 года, напомнил Мадяр.

Он потребовал немедленно созвать Комитет национальной безопасности. В этом году Венгрия отмечает семидесятую годовщину событий 1956 года, напомнил Петер Мадяр и подчеркнул: «Венгерский народ не будет сидеть сложа руки, когда Виктор Орбан призывает россиян против нас».

«Венгрии нужно руководство, которое не подвергает нашу страну никакой угрозе с востока, независимо от того, исходит ли она от Путина или Зеленского», — подытожил Петер Мадяр.

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