закрыть
12 июня 2026, пятница, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгерская оппозиция заявила, что Орбан прибегает к помощи российских агентов

8
  • 7.03.2026, 18:28
  • 9,918
Венгерская оппозиция заявила, что Орбан прибегает к помощи российских агентов

Петер Мадяр потребовал немедленно созвать Комитет национальной безопасности.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр заявил, что действующий премьер-министр Виктор Орбан использует агентов российской военной разведки (ГРУ), чтобы повлиять на апрельские выборы.

Об этом Мадяр написал в «Фейсбуке» в субботу, 7 марта.

«Со времен Яноша Кадара (деятеля социалистической Венгрии, ставленника СССР — ред.) Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну», — говорится в публикации Мадяра.

Оппозиционер отмечает, что российские агенты «уже неделями прибывают в Будапешт с целью и миссией повлиять на результат венгерских выборов». Так же Россия пыталась действовать в Молдове во время парламентских выборов в сентябре 2025 года, напомнил Мадяр.

Он потребовал немедленно созвать Комитет национальной безопасности. В этом году Венгрия отмечает семидесятую годовщину событий 1956 года, напомнил Петер Мадяр и подчеркнул: «Венгерский народ не будет сидеть сложа руки, когда Виктор Орбан призывает россиян против нас».

«Венгрии нужно руководство, которое не подвергает нашу страну никакой угрозе с востока, независимо от того, исходит ли она от Путина или Зеленского», — подытожил Петер Мадяр.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба