Режим Лукашенко бросил белорусов в Иране на произвол судьбы 9 7.03.2026, 18:53

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Нашим соотечественникам предлагают самостоятельно покинуть страну.

Посольство Беларуси в Иране снова обратилось к белорусам, находящимся на территории Ирана, с рекомендацией покинуть страну наземным транспортом. Эвакуация из страны не предусмотрена.

Отдельно посольство обратило внимание на то, что воздушное пространство Ирана в настоящее время закрыто. В связи с этим белорусским гражданам, находящимся в стране, настоятельно рекомендуют использовать доступные наземные маршруты для самостоятельного выезда.

Оптимальным маршрутом для выезда из Ирана в ведомстве называют пункт пропуска «Нурдуз–Агарак» на границе с Арменией.

Возможен также выезд через Азербайджан, однако для этого требуется предварительно получить индивидуальное разрешение азербайджанских властей.

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