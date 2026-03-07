Режим Лукашенко бросил белорусов в Иране на произвол судьбы

Режим Лукашенко бросил белорусов в Иране на произвол судьбы9
- 7.03.2026, 18:53
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Нашим соотечественникам предлагают самостоятельно покинуть страну.
Посольство Беларуси в Иране снова обратилось к белорусам, находящимся на территории Ирана, с рекомендацией покинуть страну наземным транспортом. Эвакуация из страны не предусмотрена.
Отдельно посольство обратило внимание на то, что воздушное пространство Ирана в настоящее время закрыто. В связи с этим белорусским гражданам, находящимся в стране, настоятельно рекомендуют использовать доступные наземные маршруты для самостоятельного выезда.
Оптимальным маршрутом для выезда из Ирана в ведомстве называют пункт пропуска «Нурдуз–Агарак» на границе с Арменией.
Возможен также выезд через Азербайджан, однако для этого требуется предварительно получить индивидуальное разрешение азербайджанских властей.