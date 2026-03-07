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ЦАХАЛ ударил по центральному штабу ПВО КСИР в Тегеране

  • 7.03.2026, 19:11
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ЦАХАЛ ударил по центральному штабу ПВО КСИР в Тегеране

Удар был осуществлен ВВС при содействии военной разведки.

В самом сердце Тегерана ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции («КСИР»). Об этом сообщает пресс-служба «Армии обороны Израиля».

Удар был осуществлен ВВС при содействии военной разведки («АМАН»).

Одной из ключевых целей стал оперативный штаб противовоздушной обороны ВВС «КСИР». Это самый важный штаб ПВО в структуре военно-воздушных сил Корпуса.

Помимо самого штаба, были атакованы системы ПВО, командные пункты, склады и т.д.

ВВС также нанесли удар по еще одному объекту, который использовался режимом для производства и запуска баллистических ракет. На его территории находились склады «Силы Кудс».

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