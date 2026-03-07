Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны
- 7.03.2026, 20:54
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Мухаммед бин Заид Аль Нахайян впервые прокомментировал атаки Ирана.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, который также является правителем Абу-Даби , заявил, что его страна находится во «временах войны», подчеркнув для своих врагов, что ОАЭ — «нелегкая добыча».
Это был его первый публичный комментарий после того, как США и Израиль начали атаковать Иран, а Иран — большинство соседей, в том числе ОАЭ, сообщило агентство Reuters.
Президент ОАЭ сделал это заявление во время посещения пострадавших в результате ударов, которое транслировали 6 марта по телевидению Абу-Даби.
«ОАЭ имеют толстую кожу и горькую плоть — мы нелегкая добыча», — подчеркнул Мухаммед бин Заид Аль Нахайян.
Он заверил, что ОАЭ, состоящая из семи эмиратов, включая Дубай, будут защищать каждого в стране
«Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи», — сказал президент страны.