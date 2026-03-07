Трамп заявил о полном уничтожении иранского флота

Трамп заявил о полном уничтожении иранского флота2
- 7.03.2026, 21:14
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42 корабля затоплены.
Президент США Дональд Трамп заявил, что за три дня операции «Эпическая ярость» США полностью уничтожили иранский флот, затопив 42 корабля и существенно парализовав морской и воздушный потенциал Ирана.
По словам Трампа, в ходе операции были выведены из строя военно-воздушные силы и нарушены каналы связи Ирана. «Это был конец их флота. Мы уничтожили их воздушные силы и нарушили связь… Не знаю, как они теперь общаются, но, думаю, что-нибудь придумают. У них дела идут не очень хорошо», — отметил президент во время саммита Shield of the Americas.
Таким образом, американская сторона оценивает эффект операции как полное подавление иранских военных возможностей на море и в воздухе, а также разрушение телекоммуникационной инфраструктуры страны.