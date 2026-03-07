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Ранен сын ликвидированного аятоллы Хаменеи

  • 7.03.2026, 21:23
  • 9,272
Ранен сын ликвидированного аятоллы Хаменеи

Его называют возможным преемником.

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба при одной из атак был ранен. Об этом также сообщил израильский журналист и телеведущий Амит Сигаль со ссылкой на свои источники.

«Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и рассматриваемый как один из основных претендентов на наследование этого поста Моджтаба Хаменеи находится в живых. Отмечается, что он получил ранения.», — написал Сигаль в соцсети X, комментируя информацию, появившуюся в арабских СМИ.

Ранее стало известно, что во время атаки США и Израиля против Ирана погибли аятолла Али Хаменеи и члены его семьи.

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