Ранен сын ликвидированного аятоллы Хаменеи
- 7.03.2026, 21:23
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Его называют возможным преемником.
Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба при одной из атак был ранен. Об этом также сообщил израильский журналист и телеведущий Амит Сигаль со ссылкой на свои источники.
«Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и рассматриваемый как один из основных претендентов на наследование этого поста Моджтаба Хаменеи находится в живых. Отмечается, что он получил ранения.», — написал Сигаль в соцсети X, комментируя информацию, появившуюся в арабских СМИ.
Ранее стало известно, что во время атаки США и Израиля против Ирана погибли аятолла Али Хаменеи и члены его семьи.