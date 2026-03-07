Z-пропагандисты: Война зашла в тупик, россияне хотят мира 5 7.03.2026, 22:45

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Репутация российских властей «упала ниже плинтуса».

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал новое видео, в котором разобрал высказывания российских военных блогеров и пропагандистов о ходе войны. По его словам, даже самые радикальные сторонники Кремля все чаще признают, что война против Украины зашла в тупик и не приносит России ожидаемых результатов, пишет «Диалог».

Люди ждут окончания войны

Одним из примеров Казанский называет заявления пропагандиста Ивана Панкина. В эфире он признал, что российское общество устало от затянувшейся войны и все больше людей ждут ее окончания.

При этом сам пропагандист отмечает, что не может открыто говорить о проблемах, поскольку в России за такие слова можно лишиться работы или даже получить уголовное дело.

Репутация упала ниже плинтуса

Еще более жестко ситуацию описывают военные блогеры, которые не работают напрямую на государственные телеканалы. Так, Максим Калашников заявил, что репутация российских властей «упала ниже плинтуса».

В том числе из-за регулярных ударов украинских ракет и беспилотников по российским регионам, включая объекты в глубоком тылу. По его словам, подобные атаки демонстрируют слабость системы обороны страны и подрывают авторитет руководства.

Калашников утверждает, что теперь о России «вытирают ноги», а власть не может адекватно реагировать на происходящее.

Война зашла в тупик

Еще один российский военный корреспондент Юрий Котенок также признал, что война фактически зашла в тупик.

Он заявил, что у российской армии нет сил для прорыва обороны Украины, а темпы наступления настолько низкие, что продвижение к крупным городам может занять годы или даже десятилетия.

Отдельной проблемой он назвал ситуацию в Черном море. По словам военкора, Черноморский флот России после серии успешных ударов со стороны Украины вынужден держать корабли в бухтах.

При этом даже там украинские морские дроны продолжают атаковать российские корабли, что серьезно ограничивает их возможности.

Котенок также пожаловался на технические проблемы в армии. Речь идет о нехватке современной техники, устаревших системах вооружения и серьезных проблемах со связью. По его словам, на передовой иногда используют проводные телефоны, похожие на аппараты середины прошлого века.

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