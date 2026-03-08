В Москве продолжают отключать интернет

В Москве продолжают отключать интернет1
- 8.03.2026, 2:54
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Ограничения действуют в конкретных зонах.
В ряде районов Москвы в субботу, 7 марта, были замечены проблемы с мобильной связью, недоступен мобильный интернет. Об этом сообщило интернет-издание «Код Дурова», заметила «Немецкая волна».
Первые сбои были зафиксированы в Южном административном округе 5 марта. К середине дня 6 марта перебои начали ощущаться в Центральном административном округе.
По данным двух источников газеты «Коммерсант», операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в ряде мест. В «Вымпелкоме» при этом говорили о «внешних ограничениях». Оператор «Т-Мобайла» сослался на принимаемые в столице «меры безопасности».
Отключения действуют в конкретных зонах
Отключения в Москве действуют в конкретных зонах, уточнил источник «Кода Дурова». По его словам, в одной части района сеть может работать, а через несколько улиц полностью исчезает.
По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», проблемы фиксируются у операторов T2, МТС, «Мегафон», «Билайна».