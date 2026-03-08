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Трамп заявил о признании правительства Венесуэлы

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  • 8.03.2026, 4:00
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Трамп заявил о признании правительства Венесуэлы

И объявил о «золотой сделке».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы и заключил с Каракасом соглашение о сотрудничестве в продаже венесуэльского золота. Об этом он сказал на саммите «Щит Америки» во Флориде.

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы фактически признали его с юридической точки зрения. Мы также только что заключили историческое соглашение о золоте. Оно называется “Соглашение о золоте с Венесуэлой” и позволяет нашим странам сотрудничать в целях содействия продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых. У них огромные запасы золота. У них хорошая земля», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что после операции американских военных по задержанию Николаса Мадуро США начали работать с «новым президентом Венесуэлы» Делси Родригес. По словам Трампа, американские нефтяные компании уже участвуют в добыче венесуэльской нефти, а доходы страны от этого «больше, чем когда-либо в ее истории».

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