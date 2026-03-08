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В Краснодарском крае пылает важный узловой объект нефтяной промышленности РФ

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  • 8.03.2026, 9:34
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В Краснодарском крае пылает важный узловой объект нефтяной промышленности РФ

После атаки беспилотников.

Вечером 7 марта беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России, где после серии взрывов загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Армавир». На месте поднялся масштабный пожар.

Станция является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение может повлиять не только на отдельный объект, но и на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке. Об этом пишет OSINT-канал «КиберБорошно».

Мониторинговые каналы писали о серии взрывов в Армавире около 22:00 часов. Очевидцы сняли кадры атаки беспилотников на город и сообщили о «прилетах» в результате обстрела.

Российские власти быстро подтвердили атаку БпЛА. РосСМИ со ссылкой на официальный комментарий местного оперативного штаба писали, что в Армавире загорелась нефтебаза в результате обстрела. К ликвидации пожара власти привлекли 91 пожарного и 26 единиц техники.

В то же время аналитики «КиберБорошно» исследовали кадры с места поражения в Армавире и обнаружили, что в результате атаки на самом деле могла пострадать ЛПДС «Армавир». Это узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, а потом накапливается в резервуарном парке. После этого его отгружают по железной дороге.

Поражение этого важного объекта нефтяной промышленности РФ может иметь много последствий, пишут OSINT-специалисты:

нарушить работу участка трубопровода;

уменьшить объемы перекачки;

создать дефицит в резервуарном буфере;

остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по российским областям.

Станцию аналитики называют «одним из звеньев энергетической цепи», из-за чего повреждение объекта влияет в целом на систему транспортировки нефтепродуктов в регионе.

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