В Краснодарском крае пылает важный узловой объект нефтяной промышленности РФ

В Краснодарском крае пылает важный узловой объект нефтяной промышленности РФ1
- 8.03.2026, 9:34
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После атаки беспилотников.
Вечером 7 марта беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России, где после серии взрывов загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Армавир». На месте поднялся масштабный пожар.
Станция является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение может повлиять не только на отдельный объект, но и на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке. Об этом пишет OSINT-канал «КиберБорошно».
Мониторинговые каналы писали о серии взрывов в Армавире около 22:00 часов. Очевидцы сняли кадры атаки беспилотников на город и сообщили о «прилетах» в результате обстрела.
Российские власти быстро подтвердили атаку БпЛА. РосСМИ со ссылкой на официальный комментарий местного оперативного штаба писали, что в Армавире загорелась нефтебаза в результате обстрела. К ликвидации пожара власти привлекли 91 пожарного и 26 единиц техники.
В то же время аналитики «КиберБорошно» исследовали кадры с места поражения в Армавире и обнаружили, что в результате атаки на самом деле могла пострадать ЛПДС «Армавир». Это узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, а потом накапливается в резервуарном парке. После этого его отгружают по железной дороге.
Поражение этого важного объекта нефтяной промышленности РФ может иметь много последствий, пишут OSINT-специалисты:
нарушить работу участка трубопровода;
уменьшить объемы перекачки;
создать дефицит в резервуарном буфере;
остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по российским областям.
Станцию аналитики называют «одним из звеньев энергетической цепи», из-за чего повреждение объекта влияет в целом на систему транспортировки нефтепродуктов в регионе.