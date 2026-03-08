СМИ: В руководстве Ирана начался раскол 8.03.2026, 12:17

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Ликвидация Хаменеи дала результат.

В иранском руководстве усиливаются внутренние противоречия на фоне продолжающегося конфликта и неопределенности с назначением нового верховного лидера. Об этом сообщают аналитики и СМИ, обращая внимание на публичные разногласия между политическим руководством страны и силовыми структурами, пишет cursorinfo.co.il.

Поводом для обсуждений стало выступление президента Ирана Масуда Пезешкиана на государственном телевидении. В обращении к соседним государствам он принес извинения за недавние атаки и призвал к региональному сотрудничеству. Пезешкиан заявил, что Иран не будет атаковать соседние страны, если они сами не будут нападать первыми.

Однако вскоре после этого ракеты и беспилотники продолжили наносить удары по объектам в регионе Персидского залива. Это вызвало вопросы о том, насколько заявления президента соответствуют действиям военных структур.

Резкую критику выступления Пезешкиана высказал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, представляющий жесткую линию внутри иранского руководства. Он заявил, что оборонительная политика страны остается неизменной и осуществляется в соответствии с указаниями верховного лидера Али Хаменеи.

По словам Калибафа, пока в регионе продолжают действовать американские военные базы, страны Ближнего Востока не смогут рассчитывать на стабильность. Он также подчеркнул, что источники атак на Иран будут становиться целями ответных действий.

Аналитики отмечают, что происходящее может свидетельствовать о растущем разрыве между политическим руководством и силовыми структурами. Существует вероятность, что отдельные элементы системы безопасности действуют самостоятельно или руководствуются приказами, полученными ранее.

Сам Пезешкиан считается одним из наиболее слабых президентов в истории Исламской Республики и обладает ограниченным влиянием на ключевые центры власти. Несмотря на то, что после гибели Хаменеи был создан временный руководящий совет, в который входит и президент, реальные решения, по мнению экспертов, остаются в руках силовых структур, прежде всего Корпуса стражей исламской революции.

Дополнительным фактором нестабильности остается затягивание процесса назначения нового верховного лидера. Изначально предполагалось, что решение будет принято относительно быстро, однако продолжающиеся задержки свидетельствуют о серьезных разногласиях внутри иранской элиты.

Среди возможных кандидатов на пост нового лидера рассматривается Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы. Однако аналитики отмечают, что его назначение может усилить влияние Корпуса стражей исламской революции и привести к дальнейшему перераспределению власти внутри иранской политической системы.

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