США хотят захватить критически важный для Ирана остров в Персидском заливе

США хотят захватить критически важный для Ирана остров в Персидском заливе7
- 8.03.2026, 12:46
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Через него проходит около 90% экспорта сырой иранской нефти.
Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.
Об этом сообщает Axios.
По данным источников издания, американские чиновники обсудили возможность захвата острова Харк - главного терминала Ирана по экспорту нефти.
Через этот остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важным для экономики страны.