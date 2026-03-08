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США хотят захватить критически важный для Ирана остров в Персидском заливе

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  • 8.03.2026, 12:46
  • 7,598
США хотят захватить критически важный для Ирана остров в Персидском заливе

Через него проходит около 90% экспорта сырой иранской нефти.

Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.

Об этом сообщает Axios.

По данным источников издания, американские чиновники обсудили возможность захвата острова Харк - главного терминала Ирана по экспорту нефти.

Через этот остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важным для экономики страны.

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